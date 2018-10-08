В Реутове ликвидировали пожар на строительном рынке

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Пожар на строительном рынке "Владимирский тракт" в подмосковном Реутове полностью ликвидирован, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.

В понедельник в 02.40 поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Реутов, Шоссе Энтузиастов, владение 19. В 03.10 был объявлен повышенный ранг пожара №2. По этому адресу находится торговый центр строительных материалов "Владимирский тракт".

"В 08.57 объявлена полная ликвидация пожара", — сказал собеседник агентства.

По данным МЧС, борьбу с огнем вели в общей сложности 82 человека и 25 единиц техники.