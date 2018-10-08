В Челябинске маршрутка загорелась после ДТП

ЧЕЛЯБИНСК, 8 окт – РИА Новости. Маршрутное такси в понедельник утром врезалось в иномарку в Челябинске, после ДТП маршрутка загорелась, есть пострадавший, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.

"В Челябинске на регулируемом перекрестке проспекта Победы с улицей героев Танкограда в 06.10 (04.10 мск), по предварительной информации, водитель маршрутного такси Ford Tranzit при повороте налево не предоставил преимущество автомобилю Chevrolet Lanos. В результате Ford врезался в иномарку, после чего загорелся. Пострадал водитель Chevrolet, он ехал в автомобиле один", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что мужчине было назначено амбулаторное лечение.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося, добавил он.