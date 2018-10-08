СК начал проверку после гибели ребенка под колесами трамвая в Иркутске

ИРКУТСК, 8 окт – РИА Новости. Доследственная проверка начата в Иркутске по факту гибели ребенка под колесами трамвая, сообщает СУСК РФ по региону.

Ранее сообщалось, что трамвай насмерть сбил восьмилетнего мальчика в Иркутске, когда тот обходил его спереди.

"Начата доследственная проверка по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека) и статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности)", — говорится в сообщении.

Уточняется, что школьник, разговаривая по телефону, начал обходить трамвай спереди. Трамвай начал движение на разрешающий свет светофора и сбил ребенка. От полученных травм мальчик скончался на месте до приезда скорой помощи.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.