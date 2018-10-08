Омская колония, где произошла массовая драка, работает в штатном режиме

НОВОСИБИРСК, 8 окт – РИА Новости. Омская исправительная колония №6 УФСИН России, где произошла массовая драка, в понедельник работает в штатном режиме, голодовку никто не объявлял, сообщил РИА Новости представитель УФСИН по региону.
"Никакой голодовки не было и нет. Сегодня учреждение работает в штатном режиме. Родственники могут подъезжать с документами о том, что они действительно родственники тех, кто находится там, и им будет даваться вся информация", — сказал собеседник агентства.
"Жалоб не было, были просто вопросы по сложившейся ситуации. Попытались объяснить, что произошло и ответить на вопросы", — сказал собеседник агентства.
Ранее в УФСИН сообщали, что зачинщики массовой драки требовали сотовые телефоны, свободное перемещение по территории колонии и освобождения из штрафных изоляторов нарушителей режима. Их изолировали от остальных заключенных.