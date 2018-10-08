Омская колония, где произошла массовая драка, работает в штатном режиме

НОВОСИБИРСК, 8 окт – РИА Новости. Омская исправительная колония №6 УФСИН России, где произошла массовая драка, в понедельник работает в штатном режиме, голодовку никто не объявлял, сообщил РИА Новости представитель УФСИН по региону.

По данным регионального УФСИН, вечером 6 октября 2018 года группа осужденных пыталась склонить к бунту других заключенных, в результате чего между ними завязалась драка. Личный состав учреждения был поднят по тревоге. По данным СК, в драке пострадали более 20 человек. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества". Прокуратура Омской области организовала проверку соблюдения требований законов в колонии.

"Никакой голодовки не было и нет. Сегодня учреждение работает в штатном режиме. Родственники могут подъезжать с документами о том, что они действительно родственники тех, кто находится там, и им будет даваться вся информация", — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что с прибывшими в воскресенье к учреждению родственниками заключенных встречался замначальника колонии и помощник начальника Управления по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе.

"Жалоб не было, были просто вопросы по сложившейся ситуации. Попытались объяснить, что произошло и ответить на вопросы", — сказал собеседник агентства.

Ранее в УФСИН сообщали, что зачинщики массовой драки требовали сотовые телефоны, свободное перемещение по территории колонии и освобождения из штрафных изоляторов нарушителей режима. Их изолировали от остальных заключенных.