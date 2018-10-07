В Москве микроавтобус наехал на парапет подземного перехода

Автомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы. Архивное фото

Автомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы. Архивное фото

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В Москве микроавтобус "Фольксваген Мультивен" наехал на парапет подземного пешеходного перехода, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП на Варшавском шоссе.

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Фото: АГН "Москва" pic.twitter.com/7RWlQckO5b — Москва 24 (@infomoscow24) 7 октября 2018 г.

Инцидент произошел на Варшавском шоссе. По предварительной информации, в результате инцидента пострадали три человека, в том числе двое несовершеннолетних.

В ГИБДД пояснили, что все пострадавшие находились в салоне микроавтобуса, это личный автомобиль. Они получили нетяжелые ранения. Сообщается, что в машине было семь человек, члены семьи.

Все пострадавшие уже госпитализированы. В ГАИ отметили, что водитель транспортного средства был трезв.

Сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия.