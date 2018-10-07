В Москве микроавтобус наехал на парапет подземного перехода

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В Москве микроавтобус "Фольксваген Мультивен" наехал на парапет подземного пешеходного перехода, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП на Варшавском шоссе.— Москва 24 (@infomoscow24) 7 октября 2018 г.
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Фото: АГН "Москва" pic.twitter.com/7RWlQckO5b
В ГИБДД пояснили, что все пострадавшие находились в салоне микроавтобуса, это личный автомобиль. Они получили нетяжелые ранения. Сообщается, что в машине было семь человек, члены семьи.
Все пострадавшие уже госпитализированы. В ГАИ отметили, что водитель транспортного средства был трезв.
Сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия.