СПЧ запросил списки пострадавших в драке в омской колонии

МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Представители Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) направили письмо главе ФСИН Геннадию Корниенко с просьбой предоставить списки пострадавших во время драки, произошедшей в субботу в исправительной колонии №6 УФСИН России по Омской области, сообщил член СПЧ Андрей Бабушкин.

По данным ведомства, вечером 6 октября 2018 года группа осужденных пыталась склонить к бунту других заключенных, в результате чего между ними завязалась драка. Личный состав учреждения был поднят по тревоге. По данным СК, в драке пострадали более 20 человек. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества". По данным УФСИН, зачинщики массовой драки требовали сотовые телефоны, свободное перемещение по территории колонии и освобождения из штрафных изоляторов нарушителей режима. Их изолировали от остальных заключенных.

"СПЧ уже взяло ситуацию на контроль. Уже направлено (письмо) в адрес Корниенко о том, чтобы были предоставлены списки пострадавших, списки лиц, увезенных из колонии, выписки из журнала, регистрации травм за октябрь этого года из журнала происшествий, и обсуждается вопрос сейчас о том, чтобы в ближайшие дни кто-то из членов СПЧ поехал туда на место и посетил как эту колонию, так и те учреждения, куда люди были вывезены", — заявил Бабушкин РИА Новости.