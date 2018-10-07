СПЧ запросил списки пострадавших в драке в омской колонии

МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Представители Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) направили письмо главе ФСИН Геннадию Корниенко с просьбой предоставить списки пострадавших во время драки, произошедшей в субботу в исправительной колонии №6 УФСИН России по Омской области, сообщил член СПЧ Андрей Бабушкин.
"СПЧ уже взяло ситуацию на контроль. Уже направлено (письмо) в адрес Корниенко о том, чтобы были предоставлены списки пострадавших, списки лиц, увезенных из колонии, выписки из журнала, регистрации травм за октябрь этого года из журнала происшествий, и обсуждается вопрос сейчас о том, чтобы в ближайшие дни кто-то из членов СПЧ поехал туда на место и посетил как эту колонию, так и те учреждения, куда люди были вывезены", — заявил Бабушкин РИА Новости.