Малгобекский район Ингушетии остался без газа из-за повреждения газопровода

НАЛЬЧИК, 7 окт – РИА Новости. Жители Малгобекского района Ингушетии остались без газа из-за повреждения газопровода при проведении несанкционированных земляных работ, сообщает региональное ГУ МЧС РФ.

"В 20.10 мск в воскресенье при проведении несанкционированных земляных работ произошел порыв газопровода среднего давления на газораспределительной станции города Малгобек. В результате без газоснабжения остаются город Малгобек и Малгобекский район", — говорится в сообщении.

Отмечается, что предварительно завершение ремонтных работ запланировано на 7.00 мск понедельника.

По данным Минэнерго РФ, в результате аварии прекращено газоснабжение 11,5 тысячи абонентов.