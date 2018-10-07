В Москве микроавтобус наехал на парапет подземного перехода

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Трое человек, в том числе двое детей, по предварительным данным, пострадали при наезде микроавтобуса "Фольксваген Мультивен" на парапет подземного пешеходного перехода в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Инцидент произошёл на Варшавском шоссе, 87. По предварительным данным, пострадали три человека, в том числе двое несовершеннолетних", — пояснили в пресс-службе.

Все пострадавшие находились в салоне микроавтобуса, это личный автомобиль. Они получили нетяжелые ранения.