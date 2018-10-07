ОНК намерена выяснить причины драки в омской колонии

НОВОСИБИРСК, 7 окт – РИА Новости. Общественная наблюдательная комиссия в Омской области в рамках своих полномочий проконтролирует расследование причин массовой драки в исправительной колонии №6 УФСИН России, ранее жалоб на нее в ОНК не поступало, сообщила РИА Новости зампредседателя ОНК Наталия Бугрова, которая в воскресенье выезжала в колонию.

По данным УФСИН по региону, вечером 6 октября группа осужденных пыталась склонить к бунту других заключенных, в результате чего между ними завязалась драка. Личный состав учреждения был поднят по тревоге. По данным СК, в драке пострадали более 20 человек. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества". Прокуратура Омской области организовала проверку соблюдения требований законов в колонии.

"Мы не проверяем, не имеем таких полномочий. Мы будем осуществлять только общественный контроль. Мы можем зайти, посмотреть на территорию колонии, как кормят заключенных, как оказывают медпомощь, как организован их быт, досуг. Мы всегда смотрим на внешний вид, синяки, ссадины, порезы, но сейчас мы такого в принципе не видим и жалоб на условия содержания не поступает. То, что произошло … нужно поработать, поговорить, понять. Мы конечно будем разбираться, потому что это вещи, которых не должно происходить", — сказала зампред ОНК.

Бугрова отметила, что раньше каких-то жалоб или обращений в Общественную наблюдательную комиссии по условиям содержания в ИК-6 не поступало. "Сегодня мы встречались с родственниками, которые подъезжали к колонии, но массовых обращений не было", — сказала она, отметив, что, тем не менее, все, что в полномочиях ОНК для контроля за расследованием произошедшего и устранения причин, будет сделано.

"Мы там сегодня были с обеда, более пяти часов. То, что мы сегодня там были, очень важно, потому что в таких ситуациях нам могут отказать, не пустить на территорию. Но, тем не менее, нас уведомили о том, что это происходит, пустили. Это тоже своего рода показатель… То есть сделано все, чтобы мы могли быть в курсе ситуации. Никто от нас ничего скрывать не стал", — сказала она.

Бугрова добавила, что сейчас ситуация в колонии вошла в обычный режим.