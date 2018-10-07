СК закрыл дело обвиняемой в экстремизме из-за частушек о судьях

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Следственный комитет не нашел причин для уголовного преследования жительницы Саратова Натальи Королевой, которую обвиняли в экстремизме. Об этом сообщил руководитель правозащитной группы "Агора" Павел Чиков у себя в Telegram-канале.

"В Саратове СК России прекратил дело Наталии Ковалевой "о частушках про судей" по статье 282 УК. За отсутствием состава преступления, так как не было умысла. Ссылка на свежий пленум Верховного суда", — написал он.

К сообщению он прикрепил фото постановления о прекращении уголовного дела, где отмечается, что подобное деяние может быть квалифицировано по статье 282, только когда было установлено, что "лицо осознавало направленность деяния на нарушение конституционного строя, а также имело цель возбудить ненависть или вражду".

Уголовное дело против Королевой возбудили в начале сентября, поводом для него стали видеоролики с частушками про судей, которые женщина выкладывала на YouTube и в социальных сетях.

В конце сентября пленум Верховного суда принял постановление с рекомендациями для судей при рассмотрении дел экстремистской направленности. Согласно этим рекомендациям, экстремистский пост не является поступлением, если в нем нет прямого умысла на разжигание ненависти и вражды. Суды должны подходить к таким делам более взвешенно и оценивать не только сами экстремистские посты, но и контекст, и личность авторов, и их соцсети.

Кроме того, на этой неделе президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, частично декриминализирующий 282-ю статью. Эти поправки предполагают, что уголовная ответственность будет наступать, только если нарушение совершено более одного раза в течение года.