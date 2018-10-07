Директора "ТрансАвто" поместили под домашний арест по делу о ДТП под Тверью

На месте ДТП с участием рейсового автобуса и маршрутного микроавтобуса в Тверской области

На месте ДТП с участием рейсового автобуса и маршрутного микроавтобуса в Тверской области

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Суд поместил под домашний арест директора "ТрансАвто" по делу о ДТП в Тверской области, в котором погибли 13 человек, сообщает СК РФ в "ТамТам"-канале.

"Суд поместил под домашний арест директора ООО "ТрансАвто" Алексея Морозова, подозреваемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть 13 человек в результате столкновения двух автобусов под Тверью", — говорится в сообщении.

ДТП произошло в Калининском районе Тверской области около населенного пункта Некрасово в пятницу утром. Столкнулись рейсовый автобус ЛиАЗ, следовавший из Ржева, и микроавтобус Ford Transit, ехавший из Твери. По данным МЧС, в аварии 13 человек погибли — водитель и пассажиры Ford Transit, еще один пассажир микроавтобуса, а также водитель и пассажирка ЛиАЗа были госпитализированы.