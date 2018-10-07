В Уфе в ДТП погиб 18-летний водитель, четверо пассажиров попали в больницу

УФА, 7 окт — РИА Новости. Молодой человек погиб и четверо его несовершеннолетних пассажиров получили травмы в результате столкновения легковушки с дорожным ограждением в Уфе, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Башкирии.

По данным ведомства, авария произошла в воскресенье на автодороге Уфа – Шакша.

Как сообщили в ГИБДД, 18-летний уфимец за рулем ВАЗ-2114 ехал со стороны уфимского микрорайона Максимовка в направлении улицы Вологодская, и на участке дороги, где шли ремонтные работы, совершил наезд на ограждение.

"После этого он допустил наезд на асфальтную шабуру (асфальтную крошку – ред.). В результате аварии 18-летний водитель погиб на месте. Его пассажиры – две девочки и двое молодых людей 16 и 17 лет — получили травмы, они госпитализированы", — сообщили в ведомстве.

Инспектор дорожной службы проводит проверку, выясняет обстоятельства аварии.