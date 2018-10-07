МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Личный состав исправительной колонии строгого режима №6 в Омской области был поднят по тревоге из-за массовой драки осужденных, сообщается на сайте областного УФСИН.

"Шестого октября 2018 года в вечернее время в исправительной колонии №6 УФСИН России по Омской области (колония строгого режима для впервые осужденных за тяжкие преступления) группа отрицательно настроенных осужденных попыталась склонить к неповиновениям положительно настроенных осужденных. Между ними завязалась драка", — говорится в сообщении.

Как отметили в управлении, личный состав учреждения был поднят по тревоге, были приняты меры, направленные на урегулирование массовых волнений. Однако обстановку удалось урегулировать без применения физической силы, специальных средств и спецподразделений. Пострадавшим осужденным своевременно оказана необходимая медицинская помощь.

"Руководством учреждения совместно с сотрудниками прокуратуры были проведены переговоры с осужденными с разъяснением меры ответственности за совершение противоправных действий", — дополняется в сообщении.

Сейчас обстановка в колонии стабильная и находится под контролем. По факту драки организовано проведение проверки, в учреждении работают представители прокуратуры, уточняется на сайте.