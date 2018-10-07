В Кузбассе подняли на поверхность тела двух пропавших дайверов

КЕМЕРОВО, 7 окт — РИА Новости. Спасатели подняли на поверхность тела двух дайверов из Новосибирска, ранее пропавших на заброшенном и заполненном водой карьере в Кемеровской области, назначены экспертизы для установления причин их гибели, сообщил РИА Новости в воскресенье представитель регионального следственного управления СК РФ.

Как сообщалось ранее, инцидент произошёл на водоеме, который находится в четырех километрах от села Красное в Ленинск-Кузнецком районе и не оборудован для занятий дайвингом. По предварительной информации, три жителя Новосибирска добрались туда, чтобы понырять, но один из них почувствовал нехватку кислорода и экстренно поднялся на поверхность, двое остальных не вынырнули.

"Поисковая операция завершена, тела обоих уже подняли на поверхность. Назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить причины смерти", — сказал собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, эксперты изъяли оборудование аквалангистов, чтобы проверить его на исправность. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего в рамках доследственной проверки.