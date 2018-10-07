На Сахалине пятнадцатилетний подросток утонул в реке

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 окт – РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток утонул на Сахалине в воскресенье на реке Поронай, сообщил РИА Новости представитель отдела по делам ГО и ЧС администрации Поронайского района Владимир Ахметшин.

"Пятнадцатилетний житель Поронайска в воскресенье утонул на местной реке Поронай. Личность его уже установлена сотрудниками местной полиции. Они же занимаются выяснениями обстоятельств гибели мальчика", — рассказал собеседник агентства. По его словам, мальчик был в рыбацком костюме.

В отделении полиции Поронайского района уточнили, что тело подростка до сих пор не найдено. Поисками занимаются полицейские и представители местной Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС).

По предварительной информации, мальчик с бабушкой рыбачил на отмели у устья реки, и береговые течения, возможно, унесли подростка.