В Кузбассе два аквалангиста пропали на заброшенном карьере

КЕМЕРОВО, 7 окт — РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Кемеровской области проводит доследственную проверку по факту инцидента с аквалангистами, двое из которых, предположительно, пропали на заброшенном и заполненном водой карьере, сообщил РИА Новости в воскресенье представитель ведомства.

По его словам, речь идет о водоеме, который расположен в нескольких километрах от села Красное в Ленинск-Кузнецком районе и никак специально не обустроен для занятий дайвингом.

"По предварительной информации, три жителя Новосибирска добрались сюда, чтобы понырять на необорудованном водоеме, глубина которого 70 метров. Собирались опуститься метров на 20, но один из них почувствовал, что ему не хватает кислорода, и экстренно поднялся на поверхность. Двое остальных не вынырнули", — сказал собеседник агентства.

По данным ведомства, сейчас на берегу развернута спасательная операция с участием МЧС, следователей и полицейских. Проводится доследственная проверка, уточняются все обстоятельства случившегося.