СК не подтвердил версию об убийстве пилота вертолета замгенпрокурора

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В Следственном комитете опровергли ранее появившиеся сообщения о том, что пилот вертолета с заместителем генпрокурора Сааком Карапетяном на борту, который потерпел крушение под Костромой, был застрелен.

По словам официального представителя СК Светланы Петренко, эта информация действительности не соответствует, и ни у кого из погибших нет огнестрельных ран.

В СМИ ранее появилась информация, что пилота вертолета, на котором летел Карапетян, до столкновения воздушного судна с землей убили двумя выстрелами в спину.

Падение вертолета

Вертолет Eurocopter разбился в четверг в Костромской области, в двух километрах восточнее населенного пункта Вонышево Солигаличского района. На его борту были три человека, в том числе Саак Карапетян, все они погибли.

Их тела обнаружены в лесу. Вертолет найден полностью сгоревшим.

СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшем гибель людей. Причины катастрофы не называются.

Саак Карапетян окончил Ростовский государственный университет имени М. А. Суслова. Он работал в региональной прокуратуре, в 2000-х годах перешел на работу в Москву.

С 2016 года Карапетян занимал должность заместителя генпрокурора. Он был награжден государственными наградами.