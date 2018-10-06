СК опроверг версию об убийстве пилота вертолета замгенпрокурора‍

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Следственный комитет опроверг сообщения СМИ, что пилот вертолета, который разбился в Костромской области, был застрелен.
"Информация не соответствует действительности. Ни у одного из погибших в катастрофе не обнаружено огнестрельных ранений", — заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Авиакатастрофа под Костромой
В четверг вертолет Eurocopter упал в Костромской области. Всего на борту находились три человека, среди которых был Карапетян. Все они погибли.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. При этом причины авиакатастрофы пока не называются.
Карапетян окончил Ростовский государственный университет имени М. А. Суслова, работал в ростовской прокуратуре, в 2000-х перешел на работу в столичное ведомство.
Должность заместителя генерального прокурора он занимал с 2016 года. Карапетян имеет различные государственные награды.