СК опроверг версию об убийстве пилота вертолета замгенпрокурора‍

Главное за 6 октября 2018 года (7)

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Следственный комитет опроверг сообщения СМИ, что пилот вертолета, который разбился в Костромской области, был застрелен.

Ранее в СМИ появилась информация, что пилота вертолета, на котором летел заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян, убили до авиакатастрофы двумя выстрелами в спину.

"Информация не соответствует действительности. Ни у одного из погибших в катастрофе не обнаружено огнестрельных ранений", — заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Авиакатастрофа под Костромой

В четверг вертолет Eurocopter упал в Костромской области. Всего на борту находились три человека, среди которых был Карапетян. Все они погибли.

Тела погибших были обнаружены в лесу. Сам вертолет полностью сгорел.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. При этом причины авиакатастрофы пока не называются.

Карапетян окончил Ростовский государственный университет имени М. А. Суслова, работал в ростовской прокуратуре, в 2000-х перешел на работу в столичное ведомство.

Должность заместителя генерального прокурора он занимал с 2016 года. Карапетян имеет различные государственные награды.



