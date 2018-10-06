Кузнецова прокомментировала дело сестер Хачатурян

Одна из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, Михаила Хачатуряна, в зале Останкинского суда Москвы во время избрания меры пресечения. Архивное фото

Одна из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, Михаила Хачатуряна, в зале Останкинского суда Москвы во время избрания меры пресечения. Архивное фото

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Скандал вокруг сестёр Хачатурян раздувается искусственно, кто-то пытается "паразитировать" на резонансном деле, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова в интервью программе "Поздняков" на НТВ.

Как сообщал ранее Следственный комитет, вечером 27 июля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По данным следствия, его зарезали три дочери, им предъявлено обвинение.

Позднее Басманный суд Москвы освободил всех трех сестер из СИЗО, избрав им в качестве меры пресечения запрет на совершение определенных действий. Каждой из фигуранток запрещается покидать место проживания ночью, общаться с кем-либо кроме следователя и близких родственников, также сестрам запрещено общаться друг с другом. Кроме того, установлен запрет на использование интернета и мобильной связи.

"Самое главное, чтобы сделаны выводы были правильно. Конечно, неправильно, когда резонанс раздувается искусственно, когда кто-то пытается паразитировать на этой теме", — отметила Кузнецова.