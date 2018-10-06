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Происшествия

СК задержал подозреваемого по делу о ДТП под Тверью

Сюжет:
ДТП в Тверской области (39)
(обновлено: 15:33 06.10.2018)
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© Фото : МЧС РоссииНа месте ДТП с участием рейсового автобуса и маршрутного микроавтобуса в Тверской областиНа месте ДТП с участием рейсового автобуса и маршрутного микроавтобуса в Тверской области
© Фото : МЧС России

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Следственный комитет сообщил в WhatsApp о задержании директора компании-перевозчика "Трансавто" по делу о ДТП в Тверской области.

На месте ДТП в Тверской области. 5 октября 2018
© Фото : пресс-служба УМВД России по Тверской области
Момент столкновения автобуса с маршруткой под Тверью попал на видео‍
Как отметили в СК, возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих безопасности и повлекших по неосторожности смерть людей.

С директором компании проводят следственные действия. Правоохранители также изъяли техническую документацию и информацию по обеспечению безопасности пассажирских перевозок.

ДТП под Тверью

Накануне утром недалеко от населенного пунка Некрасово столкнулись микроавтобус Ford Transit и автобус ЛиАЗ. В результате инцидента погибли 13 человек — водитель и пассажиры микроавтобуса. Кроме того, пассажир Ford Transit, а также водитель и пассажир автобуса пострадали. Их госпитализировали в больницу.

Шестое и седьмое октября объявили в Тверской области днями траура. Власти также пообещали выделить семьям погибших по 200 тысяч рублей. Семьи пострадавших получат от правительства по 100 тысяч рублей. Помимо этого, родственники погибших получат страховые выплаты в соответствии с действующим законодательством.

На месте ДТП с участием рейсового автобуса и маршрутного микроавтобуса в Тверской области
© РИА Новости / МЧС РФ
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Пострадавший в ДТП под Тверью по ошибке попал в список погибших
На место происшествия также приехал губернатор Тверской области Игорь Руденя, который возглавил штаб по ликвидации последствий ДТП. Кроме того, министр здравоохранения Вероника Скворцова взяла под личный контроль ситуацию с оказанием помощи пострадавшим в аварии.

Причины ДТП

По предварительной информации, причиной ДТП стало то, что микроавтобус выехал на встречную полосу. В Ликинском автобусном заводе также подчеркнули, что техническое состояние ЛиАЗа не могло стать причиной или повлиять на последствия аварии.

Как рассказала одна из пассажирок автобуса, водитель ЛиАЗа пытался уйти от лобового столкновения с Ford Transit, который выехал на встречную полосу. Однако избежать ДТП все же не удалось. Она также отметила, что не знает, почему микроавтобус мог выехать на встречку.

Опубликовано видео с места ДТП в Твери
Опубликовано видео с места ДТП в Тверской области
Навести порядок

Руденя потребовал навести порядок в сфере автомобильных пассажирских перевозок. Он также посетовал, что власти предпринимают все возможное для повышения безопасности в этой сфере, однако остаются те, которые под видом перевозчиком оказывают населению несертифицированные услуги.

Депутат Государственной думы Алексей Чепа, избранный от Тверской области, пообещал, что возьмет ситуацию с ДТП под личный контроль.

Эксперт Антон Цветков, в свою очередь, связал рост аварий с автобусами с системным ослаблением контроля за пассажирскими перевозчиками. По его мнению, необходимо провести тотальную проверку во избежание подобных инцидентов в будущем.

На месте ДТП в Тверской области. 5 октября 2018
© Фото : пресс-служба УМВД России по Тверской области
Крупное ДТП под Тверью
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