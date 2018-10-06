В Костроме теплоход повредил мачту во время прохода под мостом

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Буксировочный теплоход "Урал-32" зацепился за трос во время прохода под мостом в акватории Костромы, повреждены мачта и судовые огни, сообщил РИА Новости представитель Росморречфлота Алексей Кравченко.

"На Волге в районе 601-го километра, акватория Костромы, теплоход "Урал-32", буксировавший баржу, проходя под Костромским мостом, зацепился за свалившийся с моста трос. В результате были повреждены мачта с судовыми огнями. Теплоход встал на якорь, сейчас ремонтируют мачту и судовые огни", — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что на мосту велись строительные работы. Во время работ люди на мосту не заметили, что трос опустился ниже кромки, которая отводится для судоходства. Никакого ущерба мосту не нанесено. После ремонта теплоход продолжит движение.