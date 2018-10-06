В Москве пьяный мужчина сломал нос фельдшеру скорой помощи

Автомобили скорой помощи и полиции на улице Москвы. Архивное фото

Автомобили скорой помощи и полиции на улице Москвы. Архивное фото

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Пьяный мужчина в центре Москвы нанес травмы фельдшеру скорой, который оказывал ему помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления МВД.

Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина сломал медику нос. Инцидент произошел в ночь на субботу на Лесной улице.

"Наряд скорой помощи прибыл по вызову для оказания помощи мужчине, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, упал и причинил себе телесные повреждения. При оказании помощи он нанес удар фельдшеру скорой помощи", — пояснили в пресс-службе.

В результате фельдшеру пришлось обратиться в больницу, ударивший также был госпитализирован. По данному факту проводится проверка.