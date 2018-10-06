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Происшествия

Момент столкновения автобуса и маршрутки под Тверью попал на видео

Сюжет:
ДТП в Тверской области (37)
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© МЧС РФ
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. ГИБДД опубликовала видео аварии двух автобусов в Тверской области, в результате которой погибли 13 человек. Ролик появился на сайте телеканал НТВ.

На кадрах видно, как микроавтобус выезжает на полосу встречного движения. Как отмечается, видеозапись была сделана с видеорегистратора.

Пытался уйти от столкновения

Автомобиль врезается в девушку
© Depositphotos / konradbak
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Авария произошла в Тверской области утром пятого октября. Маршрутное такси по неизвестным причинам выехало на встречную полосу и столкнулось с автобусом. В ДТП погибли 13 человек. В Тверской области объявили траур по погибшим.

Водитель автобуса пытался уйти от столкновения с выехавшим на встречную полосу маршрутным такси, но у него не это получилось, рассказала РИА Новости одна из пассажиров автобуса Светлана Савина.

"Я не знаю, как маршрутка выскочила на встречную полосу. Почему она выскочила, я не знаю — произошло столкновение. Водитель автобуса хотел как-то немножко уйти, но у него не получилось. Я просто сидела на переднем сиденье, увидела, что маршрутка едет нам навстречу, я немножко спряталась", — сказала собеседница агентства.

Техническое состояние автобуса

Техническое состояние автобуса, попавшего в ДТП в Калиниском районе, не могло стать причиной или повлиять на последствия аварии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ликинского автобусного завода.

Собеседник агентства уточнил, что автобус ЛиАЗ-5256.34, попавший в ДТП 5 октября в Тверской области, был выпущен в 2010 году.

Окажут помощь

Мотоциклист. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Пострадавшим и семьям погибших в крупном ДТП под Тверью окажут всю необходимую помощь. "Игорь Руденя поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим в результате дорожно-транспортного происшествия", — говорится на сайте правительства Тверской области.

Руденя призвал навести порядок в сфере автомобильных пассажирских перевозок. Губернатор также выразил соболезнования родным и близким погибших в ДТП и добавил, что власти приняли решение о выплате материальной помощи пострадавшим и семьям погибших.

Депутат Госдумы Алексей Чепа (СР), избранный от Тверской области, возьмет на контроль дело о крупном ДТП под Тверью.

Ситуация с оказанием экстренной медицинской помощи пострадавшим в результате ДТП в Тверской области находится под личным контролем министра здравоохранения Вероники Скворцовой, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Снизить смертность при ДТП до нулевого уровня

Автомобиль дорожно-патрульной службы
© Fotolia / O.Farion
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Президент России Владимир Путин в минувшем мае поручил правительству стремиться к достижению нулевого уровня смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в России к 2030 году.

"Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта по созданию безопасных и качественных автомобильных дорог исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить достижение следующих целей и целевых показателей… снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом — до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тысяч населения (к 2030 году — стремление к нулевому уровню смертности)", — говорится в документе.

Премьер-министр Дмитрий Медведев позднее заявил, что ответственность водителей за нарушение правил дорожного движения будет усилена в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги".

"В части безопасности дорожного движения будет усилена ответственность водителей за нарушение правил дорожного движения с упором на профилактику нарушений, автоматизацию, оснащение профильных служб передовым оборудованием и техническими средствами контроля", — сказал Медведев в ходе заседания президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Он подчеркнул, что объем финансирования этого проекта из всех источников составит несколько триллионов рублей. Кроме того, задачами национального проекта являются снижение смертности на дорогах, доведение до 50% доли дорог национального значения, сокращение мест частых ДТП и перегруженных участков дорог. "Важно, чтобы планы по развитию дорожной сети были увязаны с долгосрочным пространственным развитием страны. Дорожное строительство всегда указывает быстрый и положительный эффект, дает толчок к развитию новых маршрутов", — подчеркнул глава российского кабмина.

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