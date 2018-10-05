Момент ДТП с 13 погибшими под Тверью попал на видео

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. ГИБДД РФ опубликовала видео аварии двух автобусов в Тверской области, в результате которой погибли 13 человек. Ролик появился на сайте телеканала НТВ.
ДТП произошло около 7.50 у деревни Некрасово в Калининском районе Тверской области. Столкнулись рейсовый автобус ЛиАЗ, ехавший из Ржева, и маршрутное такси Ford Transit, следовавшее из Твери. В результате столкновения погибли 13 человек — водитель и пассажиры микроавтобуса. Три человека госпитализированы. Врачи оценивают состояние двоих из них как критическое, они находятся в реанимации.
Ранее в Сети появилась видеозапись последствий смертельной аварии на Старицком шоссе. На ней видно, что маршрутный автобус в результате столкновения раздавило практически наполовину.
Ространснадзор проверит перевозчиков, которым принадлежали попавшие в ДТП автобусы.
В регион отправили психологов, которые окажут помощь родственникам погибших. МЧС открыло горячую линию.
В Тверской области 6 и 7 октября объявили днями траура. Власти региона выделят по 200 тысяч рублей семьям погибших, пострадавшие получат от правительства области по 100 тысяч рублей. Также родственники погибших получат страховые выплаты в соответствии с действующим законодательством.