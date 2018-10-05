Момент ДТП с 13 погибшими под Тверью попал на видео

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. ГИБДД РФ опубликовала видео аварии двух автобусов в Тверской области, в результате которой погибли 13 человек. Ролик появился на сайте телеканала НТВ.

Запись сделана с видеорегистратора одного из автомобилей, который оказался рядом в момент аварии. На ней видно, как микроавтобус выезжает на полосу встречного движения сразу после того, как мимо него проезжает легковой автомобиль. Вероятно, именно за этим автомобилем водитель Ford не увидел приближающийся навстречу автобус.

ДТП произошло около 7.50 у деревни Некрасово в Калининском районе Тверской области. Столкнулись рейсовый автобус ЛиАЗ, ехавший из Ржева, и маршрутное такси Ford Transit, следовавшее из Твери. В результате столкновения погибли 13 человек — водитель и пассажиры микроавтобуса. Три человека госпитализированы. Врачи оценивают состояние двоих из них как критическое, они находятся в реанимации.

Ранее в Сети появилась видеозапись последствий смертельной аварии на Старицком шоссе. На ней видно, что маршрутный автобус в результате столкновения раздавило практически наполовину.

Ространснадзор проверит перевозчиков, которым принадлежали попавшие в ДТП автобусы.

В регион отправили психологов, которые окажут помощь родственникам погибших. МЧС открыло горячую линию.

В Тверской области 6 и 7 октября объявили днями траура. Власти региона выделят по 200 тысяч рублей семьям погибших, пострадавшие получат от правительства области по 100 тысяч рублей. Также родственники погибших получат страховые выплаты в соответствии с действующим законодательством.