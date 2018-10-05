Замглавы Роструда прибыл в Тверь после смертельного ДТП

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Пятеро из погибших в ДТП в Твери находились в момент трагедии при исполнении трудовых обязанностей, все документы для организации страховых выплат родственникам погибших будут подготовлены и переданы в Фонд социального страхования в кратчайшие сроки, сообщили в пресс-службе Роструда.
В ведомстве сообщили, что для организации расследования несчастного случая заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец прибыл в Тверь.
"По имеющейся информации пятеро из погибших находились в момент трагедии при исполнении трудовых обязанностей", — рассказали в Роструде.
"Рострудом организовано взаимодействие с управлением ГИБДД УМВД по Тверской области, следственным управлением СК РФ по Тверской области, Тверской межрайонной транспортной прокуратурой. Все необходимые документы для организации страховых выплат родственникам погибших будут подготовлены и переданы в ФСС в кратчайшие сроки", — заявили в ведомстве.