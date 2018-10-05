Замглавы Роструда прибыл в Тверь после смертельного ДТП

На месте ДТП с участием рейсового автобуса и маршрутного микроавтобуса в Тверской области

На месте ДТП с участием рейсового автобуса и маршрутного микроавтобуса в Тверской области

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Пятеро из погибших в ДТП в Твери находились в момент трагедии при исполнении трудовых обязанностей, все документы для организации страховых выплат родственникам погибших будут подготовлены и переданы в Фонд социального страхования в кратчайшие сроки, сообщили в пресс-службе Роструда.

ДТП произошло в Калининском районе Тверской области около населенного пункта Некрасово в пятницу утром. Столкнулись рейсовый автобус ЛиАЗ, следовавший из Ржева, и микроавтобус Ford Transit, ехавший из Твери. По данным МЧС, в аварии 13 человек погибли — водитель и пассажиры Ford Transit, еще один пассажир микроавтобуса, а также водитель и пассажирка ЛиАЗа были госпитализированы.

В ведомстве сообщили, что для организации расследования несчастного случая заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец прибыл в Тверь.

"По имеющейся информации пятеро из погибших находились в момент трагедии при исполнении трудовых обязанностей", — рассказали в Роструде.

"Рострудом организовано взаимодействие с управлением ГИБДД УМВД по Тверской области, следственным управлением СК РФ по Тверской области, Тверской межрайонной транспортной прокуратурой. Все необходимые документы для организации страховых выплат родственникам погибших будут подготовлены и переданы в ФСС в кратчайшие сроки", — заявили в ведомстве.