В Москве арестовали водителя, угрожавшего взорвать газовый баллон у Кремля

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Таганский суд Москвы отправил под арест водителя, угрожавшего взорвать газовый баллон у Кремля, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Сухинина.

"Постановлением суда Дмитрию Шалай избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказала она, уточнив, что мера пресечения действует до 3 декабря.

По ее данным, Шалай подозревается по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее мужчина въехал под "кирпич" на Васильевский спуск, непосредственно примыкающий к Красной площади со стороны Покровского собора, и заявил полицейским, "что в машине находится взрывоопасный предмет". После переговоров он сдался полиции. Депутат Госдумы Александр Хинштейн, до недавнего времени бывший советником главы Росгвардии, написал в Twitter, что водитель сдался после личного разговора с главой Росгвардии Виктором Золотовым.