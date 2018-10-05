Стало известно, за что арестовали жителя Сочи, задавшего вопрос мэру

СОЧИ, 5 окт — РИА Новости. Житель Сочи, которого арестовали на пять суток после выложенного видео с главой города, хулиганил и нецензурно выражался в здании администрации, пытаясь сорвать прием граждан, рассказали РИА Новости в пресс-службе мэрии.

В воскресенье, 30 сентября, пользователь YouTube "Сочинская коммуна" выложил видео, на котором мужчина пытается задать вопрос главе Сочи Анатолию Пахомову, проходившему мимо. В ответ на это мэр зовет казака и просит разобраться с прохожим. По сообщению Telegram-канала "РосСкандал", 5 октября суд арестовал героя ролика на пять суток за мелкое хулиганство.

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе администрации города, данные инциденты — видео и арест сочинца — никак не связаны между собой.

"Мужчина 22 сентября явился на прием мэра Сочи, <…> попытался прием сорвать, устроил провокацию, вел себя по-хамски, нецензурно выражался. Это стало поводом обратиться в полицию, гражданин нарушил общественный порядок. Таким образом он пытается отстоять самовольно занятую жилплощадь в общежитии на Донской, требуя, чтобы власти легализовали самозахват", — заявили в мэрии.

В администрации подчеркнули, что причиной ареста стало поведение мужчины.

Также в мэрии сообщили, что история с жильем сочинца началась очень давно.

"Он проживает с семьей в общежитии на улице Донской. В этом же общежитии, помимо комнаты, в которой он проживает, он самовольно захватил дополнительные жилые площади, предоставленные социальному работнику сферы здравоохранения. Покидать самовольно занятые площади он отказывается, на попытки администрации совместно с полицией освободить жилплощадь устраивает скандалы", — пояснили в пресс-службе.