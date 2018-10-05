Россельхознадзор выявил канал незаконного ввоза в Россию окорочков из США

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Россельхознадзор обнаружил канал незаконных поставок мяса птицы из США под видом транзита из Литвы через Белоруссию в Казахстан, сообщил журналистам глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

"Для нас очевидно, что сейчас стараются опробовать новый канал незаконного ввоза в Россию. Возникла ситуация, когда через Прибалтику кто-то хочет очень серьезное количество американской курятины якобы через Казахстан отправить в Россию. Въезжают через белорусскую границу, поскольку так легче, но хорошо, что у нас в Смоленске есть возможность досмотреть груз", — сказал Данкверт в кулуарах заседания Общественного совета при Россельхознадзоре

"Поэтому мы нашим коллегам говорим, давайте соберемся в ЕЭК (Евразийской экономической комиссии — ред.) и будем это обсуждать", — добавил руководитель ведомства.

По данным Россельхознадзора, крупные партии американского мяса птицы ввозятся в Россию под видом транзита из Литвы в Казахстан. Ведомство сообщает, что в конце сентября на железнодорожной станции в Смоленской области территориальное управление Россельхознадзора совместно с управлением ФСБ по Смоленской области досмотрело 39 железнодорожных контейнеров с куриными окорочками, следовавших из Литвы в Казахстан.

"Кроме многочисленных нарушений ветеринарно-санитарных норм, выявлен ряд значительных несоответствий в ветеринарных сопроводительных документах, а также факты замены всех ввезенных из США контейнеров в Литве и повторного их пломбирования в последней", — говорится в сообщении. Досмотр грузов общим объемом более 1,044 тысячи тонн показал, что окорочка упакованы в картонные короба, на боковую часть которых нанесены этикетки на английском языке. Согласно маркировке, поставщиками являются компании из США Mountaire Farms Inc. и Pilgrims Pride.

Предприятия ранее поставляли продукты в Россию, но в 2009-2014 годах в их птицеводческой продукции неоднократно выявлялись нарушения ветеринарно-санитарных требований. В результате Россельхознадзор запретил поставки их продукции. Кроме того, Россельхознадзор установил факты реализации в Омской, Новосибирской и Оренбургской областях американских куриных окорочков, ввезенных в Россию из Казахстана.