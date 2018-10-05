Россельхознадзор выявил канал незаконного ввоза в Россию окорочков из США

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Россельхознадзор обнаружил канал незаконных поставок мяса птицы из США под видом транзита из Литвы через Белоруссию в Казахстан, сообщил журналистам глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
"Для нас очевидно, что сейчас стараются опробовать новый канал незаконного ввоза в Россию. Возникла ситуация, когда через Прибалтику кто-то хочет очень серьезное количество американской курятины якобы через Казахстан отправить в Россию. Въезжают через белорусскую границу, поскольку так легче, но хорошо, что у нас в Смоленске есть возможность досмотреть груз", — сказал Данкверт в кулуарах заседания Общественного совета при Россельхознадзоре
"Поэтому мы нашим коллегам говорим, давайте соберемся в ЕЭК (Евразийской экономической комиссии — ред.) и будем это обсуждать", — добавил руководитель ведомства.
По данным Россельхознадзора, крупные партии американского мяса птицы ввозятся в Россию под видом транзита из Литвы в Казахстан. Ведомство сообщает, что в конце сентября на железнодорожной станции в Смоленской области территориальное управление Россельхознадзора совместно с управлением ФСБ по Смоленской области досмотрело 39 железнодорожных контейнеров с куриными окорочками, следовавших из Литвы в Казахстан.
Предприятия ранее поставляли продукты в Россию, но в 2009-2014 годах в их птицеводческой продукции неоднократно выявлялись нарушения ветеринарно-санитарных требований. В результате Россельхознадзор запретил поставки их продукции. Кроме того, Россельхознадзор установил факты реализации в Омской, Новосибирской и Оренбургской областях американских куриных окорочков, ввезенных в Россию из Казахстана.