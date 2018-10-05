Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Тверью

На месте ДТП с участием рейсового автобуса и маршрутного микроавтобуса в Тверской области

На месте ДТП с участием рейсового автобуса и маршрутного микроавтобуса в Тверской области

ВОРОНЕЖ, 5 окт — РИА Новости. Состояние водителя ЛиАЗа и пассажира микроавтобуса Ford Transit, пострадавших в ДТП под Тверью, оценивается как стабильно тяжелое, сообщил в пятницу РИА Новости представитель экстренных служб региона.

ДТП произошло в Калининском районе Тверской области около населенного пункта Некрасово в пятницу утром. Столкнулись рейсовый автобус ЛиАЗ, следовавший из Ржева, и микроавтобус Ford Transit, ехавший из Твери. По данным МЧС, в аварии 13 человек погибли — водитель и пассажиры Ford Transit, еще один пассажир микроавтобуса, а также водитель и пассажирка ЛиАЗа были госпитализированы.

Изначально состояние 48-летнего водителя автобуса и пассажира Ford Transit — студента 1999 года рождения — оценивалось как крайне тяжелое, они находятся в реанимации. У женщины 1954 года рождения состояние средней тяжести, ее поместили в нейрохирургию.

"На данный момент состояние пострадавших, которые были госпитализированы в реанимацию, — стабильно тяжелое", — сказал собеседник агентства.

По его словам, водитель и пассажир находятся в сознании, им было проведено незначительное хирургическое вмешательство.

У пострадавшей женщины врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ее состояние оценивается как среднетяжелое.