Техсостояние автобуса не могло стать причиной ДТП под Тверью, заявил ЛиАЗ

На месте ДТП с участием рейсового автобуса и маршрутного микроавтобуса в Тверской области

На месте ДТП с участием рейсового автобуса и маршрутного микроавтобуса в Тверской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 окт — РИА Новости. Техническое состояние автобуса, попавшего в ДТП в Калиниском районе, не могло стать причиной или повлиять на последствия аварии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ликинского автобусного завода.

ДТП произошло в Калининском районе Тверской области около населенного пункта Некрасово около 7.50 мск пятницы. Столкнулись рейсовый автобус ЛиАЗ, следовавший из Ржева, и микроавтобус Ford Transit, ехавший из Твери. По данным МЧС, в аварии пострадали 17 человек, из них 13 погибли. Все погибшие ехали в маршрутке.

"По предварительным данным, причина ДТП — выезд маршрутного такси на встречную полосу. На основании текущей информации, неисправностей автобуса ЛИАЗ не зафиксировано. В обстоятельствах данной аварии (столкновение из-за выезда другого участника дорожного движения на встречную полосу) техническое состояние автобуса не могло стать причиной или повлиять на последствия ДТП", — заявили в пресс-службе.

Собеседник агентства уточнил, что автобус ЛиАЗ-5256.34, попавший в ДТП 5 октября в Тверской области, был выпущен в 2010 году.

"Автобус предназначен для междугородных и пригородных перевозок, оснащен современными надежными агрегатами отечественного и иностранного производства. Автобус принадлежит ОАО "Тверьавтотранс", обслуживался эксплуатирующей компанией самостоятельно", — добавили в пресс-службе.