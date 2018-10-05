В ДТП под Тверью погибли два фельдшера из Ржева

На месте ДТП с участием рейсового автобуса и маршрутного микроавтобуса в Тверской области

На месте ДТП с участием рейсового автобуса и маршрутного микроавтобуса в Тверской области

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Две жительницы Ржева, работавшие фельдшерами в медицинском пункте на железнодорожном вокзале, погибли в аварии под Тверью, унесшей жизни 13 человек, сообщила коллега погибших Елена Соловьева.

ДТП произошло в Калининском районе Тверской области около населенного пункта Некрасово в пятницу утром. Столкнулись рейсовый автобус ЛиАЗ, следовавший из Ржева, и микроавтобус Ford Transit, ехавший из Твери. По данным МЧС, в аварии пострадали 17 человек, из них 13 погибли. Все погибшие – пассажиры маршрутки.

"Скорбим и соболезнуем семьям трагически погибших наших коллег – фельдшеров медицинского пункта на вокзале станции Ржев Стрелковой М.И. и Голубевой О.И", — написала Соловьева в комментариях к одному из постов о трагедии под Тверью в "Вконтакте" в группе "Ржев/ Телевидение "Независимая студия РиТ".

Позже дочь одной из погибших Ольги Голубевой уточнила РИА Новости, что ее мать с коллегой ехали на очередную аттестацию. "Работала фельдшером на вокзале "Ржев-2". Ехала с коллегой на сдачу очередной аттестации. Лучший человек из всех, кого я знала", — сказала Наталья Голубева.