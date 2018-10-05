Причины крушения МиГ-29 в Подмосковье расследует спецкомиссия

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. В Подмосковье разбился истребитель МиГ-29, пилоты катапультировались, создана комиссия по расследованию причин катастрофы, сообщили РИА Новости представители Объединенной авиастроительной корпорации.

Крушение произошло в Коломенском районе Подмосковья, в лесу в районе деревни Дмитровцы.

Представитель ОАК уточнил, что пилоты увели машину в безлюдное место и смогли катапультироваться. Жертв и разрушений на земле нет.

"Будет создана специальная комиссия, которая займется выяснением причины катастрофы", — добавил собеседник агентства.

Источник РИА Новости в больнице города Жуковского сообщил, что один из пилотов упавшего самолета — Михаил Кондратенко — находится в отделении реанимации.

"Он в сознании, просто пока обследуют, а потом, наверное, переведут в травматологическое отделение. У нас, когда немножко потяжелее, чтобы все врачи могли обследовать, кладут в реанимацию. У него что-то со спиной", — пояснил собеседник агентства.

Другого пилота — Александра Крутова — отпустили домой.

В Следственном комитете РИА Новости сообщили, что на место крушения для выяснения обстоятельств происшествия выехала оперативно-следственная группа.

Источник агентства в силовых структурах отметил, что разбившийся истребитель — это экспериментальная модификация, ее пока не передали в эксплуатацию.

Самолет принадлежал Летно-исследовательскому институту имени М.М. Громова.

По предварительной информации, в ходе полета произошла неполадка в системе управления, уточнил представитель ОАК.

В корпорации подчеркнули, что разбившийся в Подмосковье МиГ-29УБ выпущен в 1992 году. Борт не превышал лимитов по летным часам и посадкам, все регламентные работы проводились в срок.

МиГ-29

МиГ-29 — советский/российский истребитель четвертого поколения. Предназначен для уничтожения всех типов воздушных целей, а также для поражения наземных целей с применением неуправляемых средств поражения в условиях визуальной видимости.

В октябре 1977 года опытный образец самолета выполнил первый вылет.

Поступил на вооружение в 1982 году и стал основным истребителем ВВС России.

Конструкция самолета выполнена, главным образом, из алюминия, в меньшей степени — из титана, стали, композитных материалов на основе карбона и сотовых заполнителей.