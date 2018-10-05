Разбившийся в Подмосковье МиГ-29 был выпущен в 1992 году

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Разбившийся в Подмосковье МиГ-29УБ выпущен в 1992 году, не превышал лимитов по летным часам и посадкам, все регламентные работы проводились в срок, сообщила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).

Источник в силовых структурах ранее сообщил РИА Новости, что в Подмосковье разбился экспериментальный МиГ-29. Летчики увели самолет в безлюдное место, после чего катапультировались. На земле жертв и разрушений нет. Согласно источнику в больнице в Жуковском, один из пилотов находится в реанимации на обследовании, второго отпустили домой.

"Самолет МиГ-29УБ поступил в ЛИИ им. Громова в 1994 году из военной части. Выпущен в 1992 году. Наработка по летным часам и посадкам в рамках установленного производителем ресурса. Все регламентные работы проведены в установленные сроки", — говорится в сообщении.