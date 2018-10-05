Разбившийся в Подмосковье МиГ-29 был экспериментальным, сообщил источник

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Разбившийся в Подмосковье истребитель МиГ-29 – экспериментальная модификация, пока не переданная в эксплуатацию, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

"Инцидент, по уточненным данным, произошел близ деревни Дмитровцы", — сказал собеседник агентства.

Самолет принадлежал Летно-исследовательскому институту имени М. М. Громова. По предварительным данным Объединенной авиастроительной корпорации, во время учебно-тренировочного забарахлила система управления.

Летчики увели самолет в безлюдное место, после чего катапультировались. На земле жертв и разрушений нет, отмечала ОАК.