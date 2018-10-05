У площади Согласия в Магасе собрались несколько десятков человек

МАГАС, 5 окт — РИА Новости. Несколько десятков человек собрались в пятницу в центре столицы Ингушетии Магасе, обстановка в городе спокойная, передает корреспондент РИА Новости.

Перед собравшимися последовательно выступают участники митинга, при этом какой-либо бурной реакции у присутствующих они не вызывают. На месте акции, которая проходит на проспекте Зязикова рядом с площадью Согласия, установлено несколько палаток.

Правительственный квартал перекрыт полицией. Также закрыта для въезда основная трасса, ведущая в город, движение для транспорта открыто по дублирующей дороге. Волнений в городе не наблюдается.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров 26 сентября подписали соглашение об определении границы между своими регионами, которое предусматривает равноценный обмен территориями. Согласно Конституции РФ, границы между регионами могут быть изменены с их взаимного согласия, при этом такие изменения должен утвердить совет федерации.

В четверг парламенты Чечни и Ингушетии утвердили соглашение о границе между республиками. При этом в Конституционном суде Ингушетии заявили, что данное соглашение может быть утверждено только по результатам референдума. В республике начались протестные акции, около двух тысяч человек собралось на площади Согласия в Магасе, чтобы выразить свое отношению к ряду решений республиканского правительства. сообщило МВД по Ингушетии. Евкуров вышел к протестующим в Магасе, после беседы они пообещали разойтись и позже вернуться на прием.