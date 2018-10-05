Сенцов прекратил голодовку

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Осужденный в России за организацию терактов Олег Сенцов написал заявление о прекращении голодовки в присутствии своих адвокатов, сообщил РИА Новости в пятницу глава СПЧ Михаил Федотов.

Голодовка продолжалась более 140 дней.

"Сегодня руководство ФСИН меня проинформировало, что Олег Сенцов написал заявление о том, что он прекращает голодовку. Это заявление он написал в присутствии своих адвокатов в колонии. Я приветствую это его заявление" — сказал Федотов.

Он добавил, что считает это решение Сенцова правильным и очень разумным, "потому что борьба за свои права – это святое дело, но совершенно не нужно для этого ставить под угрозу свою жизнь и здоровье".

"Есть и другие способы борьбы за права, прежде всего правовые. Надо в первую очередь опираться на эти способы", — добавил глава СПЧ.

Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан сотрудниками ФСБ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"*, готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе. В середине мая Сенцов объявил голодовку, после чего постоянно находится под наблюдением медработников.

* Экстремистское движение, запрещенное в России.