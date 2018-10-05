Центральный аппарат СК взял на контроль дело о крупном ДТП под Тверью

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Центральный аппарат СК РФ взял на контроль дело о гибели 13 человек в ДТП под Тверью, сообщается на канале СК РФ в WhatsApp.

"Уголовное дело о смертельном ДТП в Тверской области взято на контроль в Центральном аппарате СК России. После ДТП с участием маршрутного автобуса возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть 13 человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального подразделения СК РФ. Кроме того, в автотранспортных предприятиях затребована техническая документация и информация о деятельности по обеспечению безопасности пассажирских перевозок.

ДТП произошло в Калининском районе Тверской области около населенного пункта Некрасово около 7.50 мск. Столкнулись рейсовый автобус ЛиАЗ, следовавший из Ржева, и микроавтобус Ford Transit, ехавший из Твери. По данным МЧС, в аварии пострадали 17 человек, из них 13 погибли. Все погибшие ехали в маршрутке.