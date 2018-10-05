Скворцова проконтролирует оказание помощи пострадавшим в ДТП под Тверью

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Ситуация с оказанием экстренной медицинской помощи пострадавшим в результате ДТП в Тверской области находится под личным контролем министра здравоохранения Вероники Скворцовой, сообщили в пресс-службе Минздрава.

"Ситуация с оказанием экстренной медицинской помощи пострадавшим в результате ДТП в Тверской области находится под личным контролем министра здравоохранения России Вероники Скворцовой. Трое пострадавших госпитализированы в БСМП Твери. Состояние 2-х оценивается как тяжелое, один из пострадавших находится в критическом состоянии. Медицинская помощь оказывается в полном объеме, эвакуации в федеральные медучреждения в настоящий момент не требуется",- говорится сообщении

ДТП произошло в Калининском районе Тверской области около населенного пункта Некрасово около 7.50 мск. Столкнулись рейсовый автобус ЛиАЗ, следовавший из Ржева, и микроавтобус Ford Transit, ехавший из Твери. По данным МЧС, в аварии пострадали 17 человек, из них 13 погибли. Все погибшие ехали в маршрутке.