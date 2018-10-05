Гособвинение изучит приговор челябинскому экс-замгубернатора Сандакову

ЧЕЛЯБИНСК, 5 окт — РИА Новости. Гособвинение изучит оглашенный в пятницу бывшему замгубернатора Челябинской области Николаю Сандакову приговор суда, после этого будет принято решение об обжаловании, сообщила журналистам гособвинитель Екатерина Голубенкова.

Суд в пятницу приговорил Сандакова к пяти годам и шести месяцам колонии строгого режима, а также штрафу в 7 миллионов рублей.

"Сегодня оглашена резолютивная часть приговора… Сандаков признан виновным в трех преступлениях. По части 6 статьи 290 УК РФ ("Мошенничество")… ему назначено наказание ниже нижнего предела. Но приговор обвинительный, пока будем его изучать", — сказала она.

Она уточнила, что Сандакову будет засчитан срок пребывания в СИЗО и под домашним арестом, поэтому срок отбывания наказания составит около трех лет и шести месяцев.

По данным суда, Сандаков признан виновным в "Мошенничестве", "Подстрекательстве" и "Получении взятки", по решению суда он освобожден от наказания по статье "Подстрекательство" в связи с истечением срока давности.

Как рассказал журналистам адвокат Сандакова Сергей Колосовский, защита предполагала, что будет более жесткое наказание, этот приговор будут обжаловать в установленный срок — 10 дней.

По версии следствия, Сандаков, используя служебное положение на должности первого помощника челябинского губернатора, присвоил 1,5 миллиона рублей. Дело расследовалось по статьям "Мошенничество", "Подстрекательство" и "Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации".

По данным Центрального райсуда Челябинска, Сандаков находился под арестом, но 24 марта 2016 года был освобожден из-под стражи под залог в 10 миллионов рублей. Через неделю Сандаков был снова задержан. Позже суд отправил экс-чиновника под домашний арест. Следствие предъявило ему обвинение по новому уголовному делу — в получении взятки в 1,3 миллиона рублей, позже сумма выросла до 1,9 миллиона рублей.