После ДТП под Тверью с 13 погибшими возбудили уголовное дело

ЛИПЕЦК, 5 окт — РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по ДТП с участием двух автобусов в Твери, в результате которого погибли 13 человек, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы управления МВД по Тверской области Мария Шабанова.

"Полицией возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса РФ", — сказала собеседница агентства.

Статья "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц" предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Следственное управление СКР РФ по Тверской области возбудило по факту ДТП уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и повлекших по неосторожности гибель 13 человек в маршрутном такси.

Как отмечает Следственное управление, водитель маршрутки также погиб в ДТП.