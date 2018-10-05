Опубликовано видео с места ДТП в Твери

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В Сети появилось видео с места крупного ДТП, произошедшего в Тверской области.
Как сообщалось ранее, столкновение микроавтобуса Ford Transit и автобуса "ЛиАЗ" произошло возле села Некрасово Калининского района области. Рейсовый автобус следовал из Ржева, а маршрутное такси — из Старицы.
По данным ведомства, погибли 13 человек, четверо пострадали. Их с места аварии эвакуирует вертолет Ми-8.
По предварительным данным ГИБДД, причиной аварии стал выезд микроавтобуса на встречную полосу.