Опубликовано видео с места ДТП в Твери

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В Сети появилось видео с места крупного ДТП, произошедшего в Тверской области.

На кадрах видно, что в результате столкновения маршрутку раздавило почти наполовину. Автобус также получил серьезные повреждения. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, врачи, спасатели и пожарные.

Как сообщалось ранее, столкновение микроавтобуса Ford Transit и автобуса "ЛиАЗ" произошло возле села Некрасово Калининского района области. Рейсовый автобус следовал из Ржева, а маршрутное такси — из Старицы.

По данным ведомства, погибли 13 человек, четверо пострадали. Их с места аварии эвакуирует вертолет Ми-8.

По предварительным данным ГИБДД, причиной аварии стал выезд микроавтобуса на встречную полосу.