Двух пострадавших при ДТП в Тверской области доставили в больницу

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Двух пострадавших при столкновении в Тверской области рейсового автобуса и маршрутки доставили в областную клиническую больницу Твери, сообщил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС РФ.
Как сообщили ранее в МЧС РФ, при столкновении автобуса с маршрутным такси в Тверской области 13 человек погибли и четверо пострадали. ДТП произошло в Калининском районе Тверской области около населенного пункта Некрасово. Столкнулись рейсовый автобус, следовавший из Ржева, и Ford Transit, ехавший из Старицы.
По предварительным данным ГИБДД, столкновение произошло после того, как маршрутка выехала на встречную полосу.