Двух пострадавших при ДТП в Тверской области доставили в больницу

Сотрудники МЧС на месте ДТП в Тверской области. 5 октября 2018

Сотрудники МЧС на месте ДТП в Тверской области. 5 октября 2018

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Двух пострадавших при столкновении в Тверской области рейсового автобуса и маршрутки доставили в областную клиническую больницу Твери, сообщил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС РФ.

"Машины скорой помощи доставили в областную клиническую больницу Твери двух пострадавших", — сказал представитель центра.

Как сообщили ранее в МЧС РФ, при столкновении автобуса с маршрутным такси в Тверской области 13 человек погибли и четверо пострадали. ДТП произошло в Калининском районе Тверской области около населенного пункта Некрасово. Столкнулись рейсовый автобус, следовавший из Ржева, и Ford Transit, ехавший из Старицы.

По предварительным данным ГИБДД, столкновение произошло после того, как маршрутка выехала на встречную полосу.