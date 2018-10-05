Суд приговорил челябинского экс-замгубернатора к 5,5 годам колонии

ЧЕЛЯБИНСК, 5 окт — РИА Новости. Суд в пятницу приговорил бывшего заместителя губернатора Челябинской области Николая Сандакова, обвиняемого в мошенничестве и взяточничестве, к пяти годам и шести месяцам колонии строгого режима, а также штрафу в 7 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Сандаков выступал в суде с последним словом, но позже суд возобновил производство по делу. На заседании 26 сентября суд слушал мнения сторон по поводу изъятых вещественных доказательств, после чего удалился в совещательную комнату, оглашение приговора назначено на 5 октября.
"По совокупности назначить Сандакову наказание в виде пяти лет шести месяцев строгого режима со штрафом 7 миллионов рублей", — сказал судья.
Суд посчитал смягчающими обстоятельствами признание вины Сандаковым, принесение извинений, наличие четырех детей и отсутствие ранее случаев привлечения к уголовной ответственности.
Судья постановил взять подсудимого под стражу в зале суда.
По версии следствия, Сандаков, используя служебное положение на должности первого помощника челябинского губернатора, присвоил 1,5 миллиона рублей. Дело расследовалось по статьям "Мошенничество", "Подстрекательство" и "Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации".
По данным Центрального райсуда Челябинска, Сандаков находился под арестом, но 24 марта 2016 года был освобожден из-под стражи под залог в 10 миллионов рублей. Через неделю Сандаков был снова задержан. Позже суд отправил экс-чиновника под домашний арест. Следствие предъявило ему обвинение по новому уголовному делу — в получении взятки в 1,3 миллиона рублей, позже сумма выросла до 1,9 миллиона рублей.