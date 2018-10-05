В Норильске эвакуировали пассажиров аэропорта

КРАСНОЯРСК, 5 окт — РИА Новости. Пассажиры аэропорта в заполярном Норильске были срочно эвакуированы из здания утром в пятницу из-за ложного сигнала о пожаре, сообщили РИА Новости в МЧС по Красноярскому краю.

"Сработала сигнализация о пожаре. Сотрудники аэропорта мгновенно среагировали и, согласно правилам, начали эвакуацию. Тревога оказалась ложной, и все практически сразу вернулись в здание", — сказала собеседница агентства.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре РИА Новости сообщили, что сработала сигнализация в 10.03 (6.03 мск), и через три минуты уже все было устранено.

Согласно онлайн-табло в аэропорту Норильска, по метеоусловиям на вылет задержаны четыре рейса — в Красноярск, Новосибирск и два в Москву.