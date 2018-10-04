Прокуратура выясняет обстоятельства инцидента с росгвардейцем в Подмосковье

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Прокуратура выяснит обстоятельства самовольного оставления места службы в Подмосковье бойцом Росгвардии, сообщили РИА Новости в Главной военной прокуратуре.

"Московская городская военная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о прохождении военной службы, сохранности военной техники и вооружения в связи с самовольным оставлением места службы военнослужащим одной из воинских частей Росгвардии в Московской области", — заявили в ведомстве,

В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего и причины, ему способствовавшие.

По данным ГВП, к настоящему времени достоверно известно, что оружие не похищено, а боеприпасы военнослужащему не выдавали. Его поиски продолжаются подразделениями Росгвардии и полиции.

По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования, подытожили в ГВП.