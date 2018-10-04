В Иркутске госпитализировали Павла Волю, пишут СМИ

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В Иркутске после выступления госпитализировали комика Павла Волю, сообщает "Пятый канал".

Отмечается, что артисту стало плохо после концерта, он был доставлен в больницу. По информации телеканала, причиной недомогания стал аппендицит.

На данный момент Воля или его представители сообщения о госпитализации не подтвердили.

Позже комик написал в инстаграме пост с благодарностью посетившим его концерт зрителям. О каких-либо проблемах со здоровьем в публикации не сообщается.