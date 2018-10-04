Во ФСИН вскрыли новые хищения

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Следственный комитет вскрыл во ФСИН новый факт коррупции: бывшего начальника ведомственного Центра связи Игоря Шайкова и двух его замов уличили в злоупотреблении полномочиями при закупке компьютеров на 160 миллионов рублей.

"По версии следствия, должностные лица ФКУ ГЦИТОиС ФСИН России вступили в преступный сговор и обеспечили победу в аукционе ФГУП "НТЦ "Атлас", — сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова.

Речь о том, что в 2015 году между ФСИН и поставщиком, фирмой "Атлас", был заключен государственный контракт на поставку 1,5 тысячи компьютеров (по документам они проходят как "персональные электронно-вычислительные машины") более чем на 160 миллионов рублей.

Таким образом соучастники "причинили ущерб бюджету, выделяемому на нужды ФСИН России", считает следствие. Им уже предъявлено обвинение.

Двое соучастников — Игорь Шайков и Андрей Красюнков — находятся под стражей, а их предполагаемый сообщник Павел Щетинин скрылся и объявлен в федеральный розыск.

Махинация вскрыта благодаря совместной работе следователей Главного управления ГСУСК по Москве, оперативных сотрудников ФСБ и службы собственной безопасности ФСИН.

Ранее портал gulagu.net сообщил о возможных противоправных действиях в отношении Щетинина. Во ФСИН РФ эти обвинения опровергли. "Информация, появившаяся в сети интернет, о том, что Павел Щетинин насильно удерживается и подвергается пыткам со стороны ФСИН России, не соответствует действительности", — заявили во ФСИН.