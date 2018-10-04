Заместитель генпрокурора Юрия Чайки погиб в авиакатастрофе

Обломки частного вертолета, при крушении которого погиб заместитель генерального прокурора РФ Саак Карапетян. 4 октября 2018

Обломки частного вертолета, при крушении которого погиб заместитель генерального прокурора РФ Саак Карапетян. 4 октября 2018

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Заместитель генерального прокурора Саак Карапетян, по предварительным данным, погиб при крушении вертолета в Костромской области. Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

Что произошло

Он уточнил, что для окончательного установления личностей погибших надо дождаться результатов экспертизы.

По данным МЧС, вертолет Eurocopter упал накануне вечером в двух километрах от деревни Вонышево Солигаличского района. На борту находились три человека — два пассажира и пилот. Все трое погибли.

О падении вертолета спасателям сообщила воспитатель местного интерната, которой о происшествии рассказали подростки. На место выехали подразделения Солигаличского пожарно-спасательного гарнизона Костромской области.

Обломки машины и тела погибших обнаружили в лесу, вертолет полностью сгорел. К работам по ликвидации последствий ЧП привлекались более 50 человек и десять единиц техники.

Причины крушения пока не называются.

Северо-западное следственное управление СК на транспорте возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц".

Следователи устанавливают все обстоятельства авиакатастрофы, изымают техническую и полетную документацию.

Вылет без разрешения?

Глава Костромской области Сергей Ситников подключил все оперативные службы региона для выяснения обстоятельств происшествия.

При этом в областном правительстве отметили, что вертолет совершил вылет без официального разрешения.

Однако, как пояснил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, вертолету такого класса нужно не разрешение, а уведомление о вылете.

"Уведомление было", — сказал он.

Чем известен Саак Карапетян

Саак Карапетян родился 28 марта 1960 года на хуторе Советский Егорлыкского района Ростовской области. В 1983 году окончил Ростовский государственный университет по специальности "Правоведение".

В том же году начал работать в Ростовской прокуратуре, прошел путь от стажера до начальника отдела по надзору за расследованием особо важных дел и оперативно-разыскной деятельностью.

В 1996 году его избрали депутатом Госдумы.

В 2000 году Карапетяна назначили старшим помощником — полномочным представителем генерального прокурора в Федеральном Собрании.

С 2004 по 2006 год он работал в Министерстве юстиции, а затем снова вернулся в Генеральную прокуратуру. В 2016 году его назначили заместителем генпрокурора.

Карапетян был удостоен ордена Дружбы (2008), ордена Почета (2012) и других наград. В январе этого года ему присвоили чин государственного советника юстиции 1-го класса.