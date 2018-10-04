Заместитель генпрокурора Юрия Чайки погиб в авиакатастрофе

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Заместитель генерального прокурора Саак Карапетян, по предварительным данным, погиб при крушении вертолета в Костромской области. Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.
Что произошло
По данным МЧС, вертолет Eurocopter упал накануне вечером в двух километрах от деревни Вонышево Солигаличского района. На борту находились три человека — два пассажира и пилот. Все трое погибли.
О падении вертолета спасателям сообщила воспитатель местного интерната, которой о происшествии рассказали подростки. На место выехали подразделения Солигаличского пожарно-спасательного гарнизона Костромской области.
Обломки машины и тела погибших обнаружили в лесу, вертолет полностью сгорел. К работам по ликвидации последствий ЧП привлекались более 50 человек и десять единиц техники.
Причины крушения пока не называются.
Следователи устанавливают все обстоятельства авиакатастрофы, изымают техническую и полетную документацию.
Вылет без разрешения?
Глава Костромской области Сергей Ситников подключил все оперативные службы региона для выяснения обстоятельств происшествия.
При этом в областном правительстве отметили, что вертолет совершил вылет без официального разрешения.
Однако, как пояснил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, вертолету такого класса нужно не разрешение, а уведомление о вылете.
"Уведомление было", — сказал он.
Чем известен Саак Карапетян
Саак Карапетян родился 28 марта 1960 года на хуторе Советский Егорлыкского района Ростовской области. В 1983 году окончил Ростовский государственный университет по специальности "Правоведение".
В 1996 году его избрали депутатом Госдумы.
В 2000 году Карапетяна назначили старшим помощником — полномочным представителем генерального прокурора в Федеральном Собрании.
С 2004 по 2006 год он работал в Министерстве юстиции, а затем снова вернулся в Генеральную прокуратуру. В 2016 году его назначили заместителем генпрокурора.
Карапетян был удостоен ордена Дружбы (2008), ордена Почета (2012) и других наград. В январе этого года ему присвоили чин государственного советника юстиции 1-го класса.