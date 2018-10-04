В Таганроге организовали проверку отдела полиции из-за плаката со свастикой

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 окт — РИА Новости. Полиция организовала проверку после публикации в интернете фотографии плаката со свастикой в отделе полиции города Таганрога Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.

В среду Telegram-канал Mash опубликовал фотографию рапорта, в котором говорится, что оперуполномоченные оперативно-розыскной части собственной безопасности областного МВД в ходе проверки УМВД России по Таганрогу на третьем этаже здания обнаружили "графическое изображение солдата Красной Армии и головы волка, на которой изображена нацистская символика". Вместе с рапортом была опубликована фотография плаката.

"По факту публикации фотографии плаката с нацистской символикой организована проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — сказал собеседник.