КРАСНОЯРСК, 4 окт — РИА Новости. Следственный комитет в Красноярске закрыл первое после пленума Верховного суда дело о сохраненных экстремистских картинках в "ВКонтакте", сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУСК региона Ольга Дегидь.

Ранее в четверг об этом заявил адвокат Международной правозащитной группы "Агора" Владимир Васин.

"Мы подтверждаем закрытие (дела)", — сказала Дегидь, не раскрывая деталей.

Ранее адвокат сообщил, что под уголовное преследование попал охранник Андрей Безбородов, который отправлял спорные картинки в папку "Сохраненное" в "ВКонтакте". Речь, по словам адвоката, идет, в частности, о шуточной приписке к фотографии президента России Владимира Путина с патриархом Кириллом, а также о ряде изображений, касающихся жителей Кавказа и Средней Азии. По его данным, никто "из 166 друзей на размещенных им изображениях не поставил отметку "мне нравится", то есть указанные изображения не вызвали никакую реакцию и не оказали влияние на поведение лиц, составляющих данную аудиторию". По словам адвоката, уголовное дело при наличии малозначительности деяния не должно быть возбуждено, а возбужденное подлежит прекращению.

"Следствие решило закрыть дело за отсутствием события преступления и вернуть вещественное доказательство — мобильный телефон", — пояснил адвокат.